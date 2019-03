Erfurt

Thüringer Bauhauptgewerbe legt beim Umsatz zu

06.03.2019, 13:25 Uhr | dpa

Ein Baugerüst an einem Neubau ist zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv (Quelle: dpa)

Das Thüringer Bauhauptgewerbe hat im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 6,5 Prozent verzeichnet. Insgesamt habe der Umsatz der Branche bei gut 2,3 Milliarden Euro gelegen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Allerdings lag die Umsatzentwicklung den Angaben zufolge um 5,2 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer und 4,2 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Zum Ergebnis machten die Statistiker keine Angaben.

Im Vergleich zu 2017 stieg die Zahl der Beschäftigten in der Branche um 4,3 Prozent. Damit war der Zuwachs etwas stärker als im Schnitt der ostdeutschen Länder mit einem Plus von 4 Prozent und etwas geringer als im Bundesdurchschnitt (plus 5 Prozent).