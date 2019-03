Neustadt am Rübenberge

Falsche Polizisten zocken bei Rentner 13 000 Euro ab

06.03.2019, 13:37 Uhr | dpa

Der stets gleichen Betrugsmasche falscher Polizisten ist erneut ein alter Mann in Neustadt am Rübenberge aufgesessen. Bloß weil sich am Telefon jemand als Polizeibeamter ausgab, hat der Mann zweimal nacheinander einen Leinenbeutel mit insgesamt 13 000 Euro an seine Gartenpforte gehängt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als das Ersparte verschwunden war, ohne dass es die angeblichen Fahnder zurückbrachten, rief der abgezockte Rentner die echte Polizei.

Zunächst hatte der Anrufer dem Rentner die ewig gleiche Leier eines angeblich festgenommenen Einbrechers erzählt, bei dem man eine Liste weiterer Ziele gefunden habe. Deshalb müsse er sein zu Hause gehortetes Bares in Sicherheit bringen - und zwar indem er es an die Gartenpforte hängt, wo die Polizei es abhole. Nachdem der Rentner sich auf das absurde Szenario eingelassen hatte, tischten die Betrüger ihm in der Erwartung, noch mehr Beute zu machen, die Geschichte krimineller Bankbeschäftigter auf, weshalb er sein Konto leerräumen müsse. Der Mann tat, wie ihm geheißen.