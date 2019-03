Hamburg

Verdi: Flughafen-Mehrheitseigner soll Farbe bekennen

06.03.2019, 13:42 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat an den Mehrheitseigner des Hamburger Flughafens, die Stadt Hamburg, appelliert, in der laufenden Tarifrunde für das Bodenpersonal Farbe zu bekennen. "Wir erwarten, dass sich die Stadt für die Mitarbeiter in Unternehmen mit ihrer Mehrheitsbeteiligung verantwortlich fühlt", sagte die stellvertretende Verdi-Chefin Sieglinde Frieß am Mittwoch in Hamburg. In einer boomenden Stadt, in der alles teurer werde, sei es unwürdig, mit Bruttoverdiensten von unter 2000 Euro auskommen zu müssen. Verdi forderte die Stadt auf, eine Eskalation des Tarifkonflikts zu verhindern und schloss einen erneuten Warnstreik nicht aus.

Die Tarife werden für Beschäftigte in der Gepäckabfertigung, der Flugzeugreinigung und im Busverkehr ausgehandelt. Fünf Tarifrunden haben bislang noch keinen Durchbruch gebracht. Verdi fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste (BVD) eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Das seien rund acht bis zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von 20 Monaten, erläuterte Verdi-Verhandlungsführerin Irene Hatzidimou das Verdi-Angebot. Die Arbeitgeberseite - vertreten durch die Flughafen-Tochter HAM Ground Handling GmbH - hat nach eigenen Angaben aktuell eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten, bei 24 Monaten Laufzeit.