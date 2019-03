Hannover

Hahner sagt für Marathon in Hannover ab: Scherl dabei

06.03.2019, 15:04 Uhr | dpa

Langstrecken-Läuferin Lisa Hahner hat ihren Start beim Marathon in Hannover am 7. April abgesagt. Dagegen will sich Anja Scherl dann zurückmelden. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die 29 Jahre alte Hahner hatte zuvor ihr Trainingslager in Neuseeland wegen einer Zahn-Operation abbrechen müssen. Hahner hat seit ihrem 82. Platz bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro keinen Marathon mehr beendet. Auch Scherl war zuletzt immer wieder von Verletzungen gebremst worden. Bei den Männern ist in einem Monat auch deutsche Rekordhalter Arne Gabius dabei.