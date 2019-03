Bayreuth

Mitarbeiter eines Jobcenters mit Messer angegriffen

06.03.2019, 15:20 Uhr | dpa

Mit einem Messer hat ein Mann drei Mitarbeiter eines Jobcenters in Bayreuth verletzt. Er habe am Mittwoch das Gebäude betreten und die Angestellten unvermittelt angegriffen, teilte die Polizei mit. Danach flüchtete der Mann. Kurze Zeit später konnten Beamte einen 38-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgebiet festnehmen. Die drei Mitarbeiter wurden in einem benachbarten Ärztehaus behandelt. Ob sie in ein Krankenhaus müssen, war zunächst unklar. Auch Details zu den Hintergründen der Tat und zum Angreifer waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.