Hamburg

Kassen stellen mehr Geld für Krankenhaus-Behandlungen bereit

06.03.2019, 16:41 Uhr | dpa

Die gesetzlichen Krankenkassen stellen 2019 in Hamburg mehr Geld für stationäre Behandlungen in Krankenhäusern bereit. Die Summe liege bei 2,2 Milliarden Euro, das seien 57,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, teilte der Verband der Ersatzkassen am Mittwoch in der Hansestadt mit. Auf diesen Finanzrahmen habe man sich mit der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft geeinigt.

Grundlage der Planungen sei der sogenannte Landesbasisfallwert, der in diesem Jahr rund 3535 Euro betrage. So werden einzelne Fallpauschalen berechnet - also jener Betrag, der beispielsweise für einen Kaiserschnitt oder eine Herzoperation den Krankenkassen in Rechnung gestellt wird. Der überwiegende Teil der stationären Krankenhaus-Leistungen wird nach diesem System bezahlt, hieß es.