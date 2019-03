Hildesheim

Amt prüft nach Masernfällen Impfstatus an Gesamtschule

06.03.2019, 16:43 Uhr | dpa

Wegen einer steigenden Zahl von Masernfällen in Hildesheim will das Kreisgesundheitsamt an einer betroffenen Gesamtschule den Impfstatus aller Schüler und Lehrer überprüfen. Wer am Freitag keinen Impfschutz vorweisen kann, müsse mit einem Schulbetretungsverbot rechnen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Die Eltern aller Schüler der Oskar-Schindler-Gesamtschüler würden darüber informiert. Laborbefunde hätten sechs weitere Masernfälle in Hildesheim bei vier Kontaktpersonen bereits Erkrankter und zwei Gesamtschülern bestätigt. Im Landkreis gebe es seit Jahresbeginn 17 Masernerkrankungen. Aber auch in anderen Regionen Niedersachsens seien einzelne Maserninfektionen gemeldet worden.

Masern sind höchstansteckend für ungeimpfte Personen. Die Krankheit kann schwerwiegend verlaufen und als ebenfalls lebensbedrohliche Komplikation auch eine Gehirnhautentzündung auslösen.