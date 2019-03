Erfurt

11-Jähriger bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

06.03.2019, 16:50 Uhr | dpa

In Erfurt ist am Mittwoch ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Junge sei an einer Fußgängerampel bei Rot über die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Das Kind musste stationär im Klinikum aufgenommen werden.