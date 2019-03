Jena

Mehrere Hühner und Tauben bei Brand in Jena getötet

06.03.2019, 17:54 Uhr | dpa

Bei einem Brand sind in der Nacht zum Mittwoch in Jena-Isserstedt mehrere Hühner und Tauben in den Flammen umgekommen. Anwohner hatten Rauchwolken gesehen und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war im Nebengebäude eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Zwei 62 und 86 Jahre alte Hausbewohner sowie deren Hund konnten unverletzt gerettet werden. Das als Schuppen, Stall und Werkstatt genutzte Nebengebäude brannte vollständig aus. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.