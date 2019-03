Stuttgart

Geschütze Orchideen im Gepäck: Zoll kassiert Mitbringsel ein

06.03.2019, 18:21 Uhr | dpa

Ein unerlaubtes Mitbringsel haben Zöllner einem 41-Jährigen am Stuttgarter Flughafen abgenommen: Sie entdeckten bei der Kontrolle am Mittwoch sieben geschützte Orchideen im Gepäck des Mannes. Laut Hauptzollamt hatte er dafür keine Einfuhrgenehmigung. Der Mann gab an, sie auf einem Markt in Thailand gekauft zu haben. Ein Pflanzenspezialist soll die Orchideenarten nun genauer bestimmen - je nach Schutzstatus wird gegen den Mann wegen einer Ordnungswidrigkeit oder eines Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz ermittelt.