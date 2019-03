Kiel

EU-Bank stellt Investitionsbank 200 Millionen Euro bereit

06.03.2019, 18:36 Uhr | dpa

Mit Finanzmitteln von rund 200 Millionen Euro unterstützt die Europäische Investitionsbank (EIB) Projekte in Schleswig-Holstein. Über die Investitionsbank des Landes solle mittels zinsgünstiger Darlehen nachhaltiges Wachstum im Norden gefördert werden, teilte die Bank am Mittwoch in Kiel nach der Vertragsunterzeichnung mit. Förderungsfähig seien Projekte von Kommunen und Körperschaften öffentlichen Rechts bei Kosten bis 25 Millionen Euro, die die Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land verbessern sollen.

In den vergangenen zehn Jahren hatte die Investitionsbank im Norden Refinanzierungsmittel der EIB in Höhe von 680 Millionen Euro bekommen, mit denen unter anderem Baumaßnahmen für Breitband, Schulen, Kindertagesstätten, Kläranlagen sowie Wasser- und Abwassernetze unterstützt wurden. Anteilseigner der EIB sind die Mitgliedstaaten der EU.