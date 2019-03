Rotenburg (Wümme)

Spaziergängerin findet Toten in der Wümme

06.03.2019, 18:44 Uhr | dpa

Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch die Leiche eines Mannes im Fluss Wümme in Rotenburg gefunden. Die Feuerwehr barg den Toten und brachte ihn ins Krankenhaus. Der Tote wurde nach Polizeiangaben als 71-jähriger Mann identifiziert, der vermutlich ohne festen Wohnsitz in der Stadt lebte. Er galt bisher nicht als vermisst. Die Todesursache steht noch nicht fest.