Mainz

Baerbock wirft Bundesregierung Blockadepolitik in Europa auf

06.03.2019, 18:52 Uhr | dpa

Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit einer Blockadepolitik die Zukunft des Projekts Europa zu verspielen. "Wir müssen sagen, wie wir um Europa kämpfen, mit welchen Projekten", sagte Baerbock zum politischen Aschermittwoch in Mainz. "Aber Politik handelt nicht, das ist die Frustration, die in unserem Land und in Europa steckt."

Die Grünen-Vorsitzende hielt Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vor, er agiere in der EU nur nach dem Motto: "Welches europäische Projekt blockieren wir denn diesmal wieder in Brüssel?" Als Beispiele nannte sie Initiativen zur Steuertransparenz, zur Besteuerung von Internet-Konzernen und für eine Schwarze Liste gegen Geldwäsche. Zuletzt habe sich dann auch noch Justizministerin Katarina Barley (SPD) gegen einen besseren Schutz von Whistleblowern gestellt, sagte Baerbock.

Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Josef Winkler rief zur Unterstützung der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" auf. Der Schülerstreik setze europaweit Maßstäbe, sagte Winkler in Mainz. "Toll, was diese Bewegung auf die Beine stellt - am besten macht ihr alle mit."