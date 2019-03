Wildeshausen

Kleinkind fällt in Gartenteich: Notruf hilft bei Reanimation

06.03.2019, 20:01 Uhr | dpa

Mit telefonischer Anleitung über den Notruf haben Ersthelfer ein Kleinkind wiederbelebt, das in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) in einen Gartenteich gestürzt war. Die Zweijährige gelangte nach Polizeiangaben am Mittwoch in einem unbeobachteten Moment in den Garten, während sich ihre Mutter und die Großmutter im Wohnzimmer aufhielten. Als die beiden Frauen nach kurzer Zeit das Mädchen suchten, entdeckte die Großmutter es in dem Teich und zog es aus dem Wasser. Mit Hilfe des Nachbarn erhielten sie über den Notruf Anweisungen zur Reanimation. Das Kind kam nach seiner Rettung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg.