Bremen

FDP empfindet Wechselstimmung im Land Bremen

06.03.2019, 20:05 Uhr | dpa

Wenige Monate vor der Bürgerschaftswahl im kleinsten Bundesland gibt es aus Sicht der Bremer FDP eine Wechselstimmung. "Man merkt, die Stadt will, dass endlich was Neues passiert", sagte die Spitzenkandidatin Lencke Steiner beim FDP-Landesparteitag am Mittwochabend in Bremen. Im Mai gebe es die historische Chance auf eine neue Politik. "Im Rathaus ist gefühlt das große Zittern angesagt, die CDU rüstet richtig auf. Und wir sind gefragt, nicht im Kampf der Giganten unterzugehen", sagte die 33-Jährige.

In einer motivierenden Rede forderte sie die rund 70 anwesenden FDP-Mitglieder auf, für das Wahlprogramm zu werben. "Wir haben drei knallharte Monate vor uns. Lasst uns zeigen, wer wir sind." Die FDP sei nicht die Unternehmer- oder Reichenpartei, sondern bunt und gemischt. "Wir sind diejenigen, die sich um alle Menschen kümmern."

Zum Wahlprogramm gab es mehr als 100 Änderungsanträge, die beraten wurden. Schließlich verabschiedeten die Delegierten das Programm, das einen Schwerpunkt auf das Thema Bildung legt. "Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg", sagte der Landesvorsitzende Hauke Hilz. Viel Raum nehmen zudem die Themen Wirtschaft, Verkehr und Sicherheit ein.

Die Bremer FDP hat rund 400 Mitglieder. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war der Partei mit der zuvor parteilosen Spitzenkandidatin Steiner der Wiedereinzug in die Bürgerschaft gelungen. Damals erhielten sie 6,6 Prozent der Stimmen. Diesmal peilen die Liberalen ein Ergebnis von mindestens zehn Prozent an. Sie hoffen, dass die SPD ihre Mehrheit verliert. Die Sozialdemokraten sind in Bremen seit 74 Jahren an der Macht.