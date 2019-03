Demmin

Kramp-Karrenbauer fordert zu engagiertem Europawahlkampf auf

06.03.2019, 20:36 Uhr | dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Partei zu einem engagierten Europawahlkampf aufgerufen. "Das ist keine Europawahl wie sie sonst immer war", sagte sie beim politischen Aschermittwoch in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Mal gehe es um eine ganz entscheidende Frage: "Es geht um die Frage, ob wir in Europa, und das, was wir in Deutschland, was wir in Europa für richtig halten, was wir für Werte haben, ob wir damit noch eine Rolle spielen in der Welt oder nicht."

Kramp-Karrenbauer forderte die Europäische Union auf, sich um die wichtigen Themen und "nicht um jede Trinkwasserverordnung, nicht um jede Kleinigkeit" zu kümmern. "Die große Frage ist der Schutz der Außengrenze, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir gewährleisten."

Außerdem sei eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik erforderlich. Im Streit zwischen Russland und den USA um den INF-Abrüstungsvertrag erlebe Europa gerade, "wie wir auf einmal Spielball wieder werden", sagte die CDU-Vorsitzende. "Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir uns hier in Europa auch selbst aufstellen."