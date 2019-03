Apolda

Mohring schwört CDU auf harte Auseinandersetzung mit AfD ein

06.03.2019, 20:55 Uhr | dpa

CDU-Landeschef Mike Mohring hat die Thüringer Christdemokraten bei den anstehenden Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen auf eine harte Auseinandersetzung mit der AfD eingeschworen. "Die sind keine Alternative, die können das nicht, die müssen wir auch bekämpfen", sagte Mohring am Mittwoch beim politischen Aschermittwoch der CDU in Apolda. "Aber wir müssen die Wähler der anderen ernst nehmen." Viele von ihnen suchten nach Orientierung, und Aufgabe von Volksparteien sei es, Orientierung zu geben.

Stimmen für die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen bedeuteten letztlich Wahlhilfe für die rot-rot-grüne Landesregierung, sagte Mohring, der CDU-Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl am 27. Oktober ist und die CDU aus der Opposition wieder in die Regierung führen will. "Wer in Thüringen AfD wählt, hält Ramelow im Amt." Der Wahlausgang werde knapp. In Umfragen lagen CDU, Linke und AfD zuletzt eng beieinander.

Mohring, der vor Kurzem seine Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht hatte, wurde von den 1300 Gästen mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen begrüßt. "Ich freue mich, dass ich da sein kann", sagte der 47-Jährige sichtlich gerührt.