Berlin

Lastwagen fährt auf Auto auf: Zwei Schwerverletzte

06.03.2019, 21:21 Uhr | dpa

Zwei Autoinsassen sind am Mittwochmittag in Berlin-Wilhelmstadt schwer verletzt worden, als ein Lastwagen von hinten auf ihr Auto auffuhr. Zuvor soll an der Kreuzung Heerstraße/Wilhelmstraße eine Ampel von Grün auf Gelb umgesprungen sein, woraufhin der 77-jährige Fahrer des Autos laut Polizei stark bremste. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer habe noch vergeblich versucht, nach links auszuweichen, sei dann jedoch auf den Wagen vor ihm geprallt. Der 77-Jährige und eine Beifahrerin erlitten schwere Rumpfverletzungen, die Frau wurde zudem schwer am Kopf verletzt. Beide kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.