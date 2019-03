Magdeburg

Ausstellung präsentiert Magdeburg: "Reformstadt der Moderne"

07.03.2019, 02:14 Uhr | dpa

Neue Siedlungen und öffentliche Bauten, Reformschulen und die Werbung für sich selbst - eine neue Ausstellung zeigt Magdeburg als Reformstadt der Moderne. Im Kulturhistorischen Museum wird gezeigt, wie sich die heutige Landeshauptstadt in den 1920er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, neu erfand. Schon 1921 kamen Avantgardisten wie der Architekt Bruno Taut in leitende Positionen in der Stadt. Die Schau gibt einen Überblick darüber, was in Magdeburg geschah, während das Bauhaus in Weimar und Dessau Furore machte. Nach der Eröffnung heute wird die Ausstellung bis zum 16. Juni zu sehen sein.