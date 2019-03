Hannover

Videospiele sollen Senioren in Heimen fit halten

Mit speziell für ältere Menschen entwickelten Videospielen sollen Senioren in Heimen ihr Gedächtnis und ihre Beweglichkeit trainieren. Nach einer Pilotphase werde die sogenannte "MemoreBox" jetzt bundesweit in ausgewählten Pflegeeinrichtungen eingesetzt, teilte die Krankenkasse Barmer in Hannover mit. Bei der Vorstellung des Gesundheitstrainings in einem Pflegeheim in Hannover ist heute auch ein Manager des Hamburger Start-up-Unternehmens RetroBrain dabei, das die für Pflegebedürftige geeignete Spielkonsole entwickelt hat.

Die Konsole lässt sich an den Fernseher anschließen: Durch leichte Armbewegungen oder Gewichtsverlagerungen können selbst Rollstuhlfahrer virtuell eine Kugel auf einer Kegelbahn rollen oder Motorrad fahren. Erste Ergebnisse des Pilotprojektes in Hamburg zeigten, dass mit der "MemoreBox" präventive und gesundheitsförderliche Effekte erzielt werden könnten, hieß es.