Ellwangen (Jagst)

Scheune in Ellwangen brennt vollständig aus

07.03.2019, 05:11 Uhr | dpa

Der Brand einer Scheune in Ellwangen (Ostalbkreis) hat für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 61 Feuerwehrleute waren am Mittwochabend bei der Löschung des Feuers im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. In der Scheune, die komplett ausbrannte, waren hauptsächlich Strohballen gelagert. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf bis zu 300 000 Euro. Die Nachlöscharbeiten sollten nach Angaben der Polizei bis in die Morgenstunden andauern.