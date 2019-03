Stuttgart

Land rüstet gegen Raser auf

07.03.2019, 05:18 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Verkehrssünder will das Land die Polizei aufrüsten. Wie ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte, sollen weitere fünf autonom arbeitende Messanhänger zur Tempoüberwachung angeschafft werden. Seit November ist ein solcher mobiler Blitzer testweise im Einsatz - er habe sich bewährt, so das Ministerium.

Die sogenannten "Enforcement Trailer" sind Anhänger mit eingebauter Radarkamera, die von der Polizei je nach Kontrollschwerpunkt am Straßenrand aufgestellt werden - Pendler und Ortskundige können sich also nicht auf einen fixen Standort einstellen. Auch können die "Enforcement Trailer" mehrere Tage ohne Personal arbeiten. Laut Innenministerium vereinen sie so Vorteile von stationärer und mobiler Geschwindigkeitskontrolle. Zwischen 120 000 und 150 000 Euro kostet ein solcher Messanhänger. In anderen Bundesländern wie in Hessen sind sie bereits im Einsatz, vorwiegend an besonders unfallträchtigen Autobahnabschnitten.

Bisher nutzt die Polizei im Südwesten zivile Video-Fahrzeuge, Laserhandmessgeräte und digitale Großmessgeräte, um Temposünder zu identifizieren. Gemessen wird an auffälligen Gefahrenstellen. Das Innenministerium analysiert fortlaufend, wo sich Unfälle häufen, und teilt die Ergebnisse den regionalen Polizeipräsidien mit.