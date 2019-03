Frankfurt am Main

Feldmann gibt neuem Stadtteil Priorität

07.03.2019, 05:45 Uhr | dpa

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat den für rund 30 000 Menschen geplanten neuen Stadtteil im Nordwesten der Stadt zur "zentralen" Aufgabe erklärt. "Nur mit neuen Wohngebieten und preiswerten Wohnungen werden wir die übertriebenen Immobilienpreise nachhaltig in den Griff bekommen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Gegen den neuen Stadtteil, der auf Frankfurter Gemarkung auf beiden Seiten der Autobahn 5 entstehen soll, gibt es erheblichen Widerstand der angrenzenden Umlandgemeinden.

Feldmann ist vor einem Jahr - am 11. März - als Oberhaupt der hessischen Metropole in einer Stichwahl mit überwältigender Mehrheit bestätigt worden. Er regiert die Stadt zusammen mit einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Das rasant wachsende Frankfurt hat im Februar die Schwelle von 750 000 Einwohnern überschritten.

Die Stadtregierung habe einiges im vergangenen Jahr "vorangebracht", sagte Feldmann. Dazu gehöre das auf zehn Jahre verlängerte weitgehende Einfrieren der Mieten bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG. Feldmann verweist auch auf den seit 1. Februar geltenden kostenlosen Eintritt für Heranwachsende unter 15 Jahren in Frei- und Hallenbäder.

Noch in diesem Jahr sollen in Frankfurt außerdem Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit einem Einkommen unter 4500 Euro netto freien Zugang in den Zoo und nicht-städtische Museen haben. Die städtischen Museen sind bereits seit 2016 kostenlos.