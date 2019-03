Bad Lauterberg im Harz

Landkreisverwaltungen klagen über Fachkräftemangel

07.03.2019, 06:03 Uhr | dpa

In Niedersachsen leiden außer der Wirtschaft zunehmend auch die Kommunalverwaltungen unter Fachkräftemangel. "Dass beispielsweise IT-Spezialisten fehlen, ist ja schon lange ein Problem", sagte der Präsident des Niedersächsischen Landkreistags und Göttingens Landrat, Bernhard Reuter, der Deutschen Presse-Agentur. "Inzwischen haben wir allerdings auch einen Mangel bei ganz normalen Verwaltungsangestellten." Die Zahl der Bewerbungen um Ausbildungsplätze sei ebenfalls rückläufig. Der Fachkräftemangel ist das Hauptthema der 79. Landkreisversammlung, die am Donnerstag in Bad Lauterberg im Südharz beginnt. Zum öffentlichen Teil der Veranstaltung wird am Freitag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Dem Landkreistag gehören die 36 niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover an.