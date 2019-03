Gera

Lagerhalle in Gera brennt aus

07.03.2019, 06:26 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle in Gera ist am Mittwochabend vollständig ausgebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner der angrenzenden Wohnungen zeitweise ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde aber niemand. Nach Angaben der Polizei soll sich der Sachschaden auf rund 40 000 Euro belaufen. In der Halle waren vor allem Elektronikartikel eines Geschäftes in der Nachbarschaft untergebracht. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem rund dreistündigen Einsatz.