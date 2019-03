Zwickau

67-Jähriger in Zwickau bei Autounfall schwer verletzt

07.03.2019, 07:24 Uhr | dpa

Ein 67 Jahre alter Autofahrer in Zwickau ist beim Zusammenstoß mit dem Wagen einer 28-Jährigen schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwochmorgen auf einer Vorfahrtsstraße unterwegs, als der Mann mit seinem Auto auf die Straße einbog, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Frau blieb unverletzt.