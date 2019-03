Lübeck

Drägerwerk zahlt nach Gewinneinbruch weniger Dividende

07.03.2019, 08:18 Uhr | dpa

Am Hauptsitz von Dräger in Lübeck weht eine Fahne mit dem Logo der Firma. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

Höher als geplante Kosten für den Ausbau von Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung haben beim Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk für einen Gewinneinbruch gesorgt. Unter dem Strich blieb 2018 ein Gewinn von 34,9 Millionen Euro. Das war ein Rückgang von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Erste Zahlen und Tendenzen hatte Dräger bereits Mitte Januar veröffentlicht.

Das SDax-Unternehmen strich daraufhin kräftig seine Dividende zusammen. Das Unternehmen werde je Vorzugsaktie 0,19 Euro (2017: 0,46) Euro und je Stammaktie 0,13 Euro (2017: 0,40) an die Aktionäre ausschütten, teilte die Drägerwerk AG bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen am Donnerstag in Lübeck mit.

Die operative Marge (Ebit), die angibt wie viel vom Umsatz als operativer Gewinn beim Unternehmen bleibt, verschlechterte sich auf 2,4 Prozent. Im Vorjahr hatte sie noch bei 6,1 Prozent gelegen. Die Lübecker rechnen auch im laufenden Jahr mit keiner Besserung bei der Profitabilität.