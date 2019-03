Fürstenwalde/Spree

Fürstenwalde: Zwei Autofahrer bei Kollision schwer verletzt

07.03.2019, 08:40 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Die Wagen der 40 und 58 Jahre alten Männer stießen am späten Mittwochabend in der Nähe eines Bahnübergangs an der östlichen Ortseinfahrt aus noch unbekannter Ursache zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, an den Autos entstanden Totalschäden.