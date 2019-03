Ehrwald

Stromausfall: Tiroler Zugspitzbahn vorerst nicht in Betrieb

07.03.2019, 09:03 Uhr | dpa

Nach dem Stromausfall bei der Tiroler Zugspitzbahn ist noch unklar, wann die Bahn wieder in Betrieb geht. Sicher sei, dass die Bahn am Donnerstag noch nicht fahren wird, teilte eine Sprecherin mit. Wegen eines umgestürzten Baumes, der in die Leitung gefallen war, hatte es am Mittwoch einen Stromausfall bei der Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald gegeben. 82 Menschen saßen in einer Gondel fest und mussten mit einer Bergegondel nach und nach auf den Berg gebracht werden. Die Rettungsaktion dauerte fast vier Stunden.