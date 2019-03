Berlin

ADFC-Radreiseanalyse: Mecklenburg-Vorpommern rutscht ab

07.03.2019, 10:04 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern hat im deutschlandweiten Vergleich der beliebtesten Radreiseregionen weiter an Boden verloren. Die Region Ostsee/Ostseeküste landete bei der Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nur noch auf Platz 8. Dies war noch einmal zwei Plätze schlechter als im Vorjahr, wie der ADFC am Donnerstag auf der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin mitteilte. Beliebteste Radregion sei weiter unangefochten Bayern, gefolgt vom Münsterland und dem Weserbergland. Der Ostseeküsten-Radweg schnitt demnach bei den Radrouten um einen Platz schlechter als im Vorjahr ab und wurde Neunter. In dieser Kategorie führt mit großem Abstand der Weser-Radweg.

Der Qualitätsverlust sei nicht verwunderlich, sagte der Vize-Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. "Der Anfang der Verbesserung ist auch schon gedacht." Allerdings gebe es immer noch massive Probleme bei der Koordinierung der Umsetzung von Lösungsansätzen. So seien die Zuständigkeiten bei den verschiedenen Behörden nicht geklärt, auch die Finanzierung der Baumaßnahmen sei bislang offengeblieben.

Nach dem Neubau von Radwegen in den vergangenen Jahren gehe es nun vorrangig um Pflege und Ausbau der vorhandenen Infrastruktur. Aber dabei und bei der Frage, wer für diese Folgekosten aufkommen muss, liege vieles im Argen. "Gleichzeitig haben sich die Anforderungen an Radwege massiv verändert", betonte der Tourismusexperte. Es gebe wesentlich mehr Räder, die zudem dank E-Mobilität schneller sind, was beispielsweise breitere Wege erfordere. "Wir brauchen dringend eine konzertierte Aktion."