Waren (Müritz)

Binnenfischer atmen auf: Land verlängert Pachtverträge

07.03.2019, 11:18 Uhr | dpa

Die Binnenfischer im Nordosten können weiter investieren: Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat eine Verlängerung der Pachtverträge für die Seen um 18 Jahre angekündigt. "Bis 1. Januar 2021 sollen die Verträge für Betriebe, die ihre Pflichten wie Besatzmaßnahmen erfüllt haben, unterschrieben sein", sagte der Minister am Donnerstag auf der Jahrestagung der Binnenfischer in Waren an der Müritz. Eine europaweite Ausschreibung der Seen-Pacht, wie von den Fischern befürchtet, werde es nicht geben. Das Land ist der größte Eigentümer von Seen im Nordosten. Bisher liefen die Pachtverträge zwölf Jahre.

Die Pachtpreise, die zwischen 4,12 bis 28 Euro pro Hektar Wasserfläche liegen, sollen maximal um zehn Prozent steigen. Die Fischer reagierten erleichtert und mit kräftigem Beifall. Im Nordosten gibt es rund 50 Betriebe mit bis zu 300 Mitarbeitern.