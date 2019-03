Hannover

Erdbeeren wachsen öfter unter Schutzdächern

07.03.2019, 11:42 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) – Erdbeeren werden in Niedersachsen immer häufiger unter begehbaren Schutzabdeckungen oder in Gewächshäusern angebaut. Wie das Landesamt für Statistik (LSN) am Donnerstag in Hannover mitteilte, stieg die entsprechende Anbaufläche im vergangenen Jahr um 16,5 Prozent auf 144 Hektar. Geerntet wurden von diesen Fläche mit rund 2300 Tonnen Erdbeeren gut sieben Prozent des Gesamtertrags in Niedersachsen (31 000 Tonnen). Insgesamt ist die Erdbeerernte im Bundesland seit mehreren Jahren rückläufig. Ein wesentlicher Grund dafür ist die verringerte Anbaufläche im Freiland. Die im Ertrag stehende Fläche ging von 3400 Hektar im Jahr 2015 auf knapp 2870 Hektar im vergangenen Jahr zurück.