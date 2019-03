Erfurt

Ende 2018 Rückgang der Thüringer Exporte

07.03.2019, 12:02 Uhr | dpa

Thüringens Exportwirtschaft hatte Ende 2018 eine Hängepartie. Die Lieferungen ins Ausland sanken im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Der Rückgang resultierte fast ausschließlich aus geringeren Ausfuhren in europäische Länder. Die Exporte in die Eurozone verringerten sich überdurchschnittlich um fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

Wichtigster Abnehmer Thüringer Produkte waren die USA vor Frankreich, Ungarn, China, Polen und Großbritannien. Thüringens Wirtschaftsvereinigungen und -verbände befürchten wegen der Bedeutung Großbritanniens für den Thüringer Außenhandel negative Auswirkungen des Brexit.

Allein im vierten Quartal exportierte Thüringens Wirtschaft Waren im Wert von 212 Millionen Euro nach Großbritannien; eingeführt wurden von der Insel Waren im Wert von 273 Millionen Euro. Das waren mehr als die Importe aus China, die ein Volumen von 267 Millionen Euro erreichten.

Im Gegensatz zu den rückläufigen Exporten stiegen die Thüringer Importe im vierten Quartal um sechs Prozent auf insgesamt mehr als 2,8 Milliarden Euro. Wichtige Importgüter waren Luftfahrzeuge, Möbel sowie Autoteile.