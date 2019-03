Hamburg

Steuereinnahmekraft der Gemeinden im Norden gestiegen

07.03.2019, 12:21 Uhr | dpa

Die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen in Schleswig-Holstein ist 2017 gestiegen. Die Steuereinnahmekraft pro Einwohner sei mit 1092 Euro um 9,4 Prozent höher gewesen als 2016, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit. Die Steuereinnahmekraft ist eine rechnerische Größe, die unter anderem auf Basis von Grund- und Gewerbesteuern berechnet wird. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen zu gewährleisten und eine Verzerrung durch unterschiedliche Hebesätze zu vermeiden, erfolgt die Berechnung anhand der landesdurchschnittlichen Hebesätze.

Auf der Ebene von Kreisen und kreisfreien Städten war die Steuereinnahmekraft pro Kopf in den Kreisen Pinneberg und Stormarn mit knapp 1400 Euro am höchsten und im Kreis Plön mit unter 900 Euro am niedrigsten. Bei den Gemeinden hatten die Kleinstgemeinden Büttel (Kreis Steinburg) und Norderfriedrichskoog (Kreis Nordfriesland) mit jeweils mehr als 50 000 Euro die höchste Steuereinnahmekraft pro Kopf, gefolgt von Helgoland mit knapp 40 000 Euro.