Lohne (Oldenburg)

Schwedische Königin Silvia besucht Pflegeheim in Lohne

07.03.2019, 12:28 Uhr | dpa

Die schwedische Königin Silvia kommt im April nach Niedersachsen. In Lohne bei Vechta besucht die Monarchin am 3. April ein Altenpflegeheim im Ortsteil Kroge im Rahmen einer Preisverleihung, sagte am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Königspalastes in Stockholm. Informationen der "Oldenburgischen Volkszeitung" zufolge wird die 75 Jahre alte Königin im St.-Anna-Stift den Queen Silvia Nursing Award überreichen, einen mit 6000 Euro dotierten Förderpreis für herausragende Ideen von Pflegeschülern. Dieser Preis wird seit 2017 auch in Deutschland vergeben. Außerdem wolle Königin Silvia Menschen aus dem Wohnbereich "Silvia" treffen, die dort nach dem nach ihr benannten Betreuungskonzept "Silviahemmet" leben. Das Heim selber gab zunächst keinen Kommentar zu dem Bericht. Der Heimleiter und Geschäftsführer ist Vorsitzender des Queen Silvia Nursing Award Deutschland.