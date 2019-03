Düsseldorf

Minister: Weniger Störungen und kürzere Autobahnstaus

07.03.2019, 12:30 Uhr | dpa

Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat seine umstrittene Jahresbilanz zu einer verbesserten Stau-Situation in Nordrhein-Westfalen mit detaillierten neuen Zahlen unterfüttert. Demnach ist seit 2016 sowohl die Zahl der Verkehrsstörungen auf den Autobahnen in NRW geringer geworden als auch die durchschnittliche Staulänge und -dauer. Das geht aus einer Antwort des Ministers auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt.

Nach der neuen Vorlage des Ministers ging die Zahl der Verkehrsstörungen auf den Autobahnen in NRW seit 2016 um rund 8,4 Prozent auf fast 73 300 im vergangenen Jahr zurück. Die mittlere Staulänge sei in dem Zeitraum um etwa 130 Meter kürzer geworden und habe im vergangenen Jahr 1,41 Kilometer betragen. Die mittlere Staudauer sei um sechs Minuten auf 1,18 Stunden gesunken.

Der Landtag hatte zu Jahresbeginn über stark abweichende Autobahnstau-Bilanzen des Automobilclubs ADAC und der Landesregierung für 2018 gestritten.