Dresden

Verein: Rechte Gewalt in Sachsen hat weiter zugenommen

07.03.2019, 12:57 Uhr | dpa

Die rechtsextremistisch motivierte Gewalt in Sachsen hat nach Angaben der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) weiter zugenommen. Wie der Verein am Donnerstag in Dresden mitteilte, registrierte er im vergangenen Jahr 317 Gewalttaten. Das seien rund 38 Prozent mehr als 2017. Damals wurden 229 Taten gezählt. Die Steigerung komme vor allem durch Handlungen, die mit den rechtsextremistischen Demonstrationen im August und September in Chemnitz in Zusammenhang standen, hieß es. Dort habe sich die Zahl mit 79 Vorfällen etwa vervierfacht.