Potsdam

Wirtschaftsförderung: 4200 neue Arbeitsplätze in Brandenburg

07.03.2019, 13:17 Uhr | dpa

Rund 4200 Arbeitsplätze sind in Brandenburg im vergangenen Jahr nach Angaben der Wirtschaftsförderung neu entstanden oder wurden gesichert. Das sei ein Rekordwert, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Auch die Gesamtinvestitionen seien mit 924 Millionen Euro die höchsten in den vergangenen zehn Jahren. Die Wirtschaftsförderung konnte 51 neue Ansiedlungen für das Land gewinnen und 37 Erweiterungen anschieben, wie sie auf ihrer Jahrespressekonferenz mitteilte.