Sömmerda

Landwirtschaft: Umweltschützer wollen regionale Ausrichtung

07.03.2019, 14:20 Uhr | dpa

Im Ringen um die künftige Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik will die Umweltorganisation BUND mit dem Geld aus Brüssel vor allem die Produktion für den regionalen Markt fördern. Ziel der Förderung dürfte nicht mehr sein, dass Thüringer Agrarunternehmen die Weltmärkte beliefern, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel am Donnerstag auf einer Fachtagung in Sömmerda. Kleine Privatbauernhöfe sollten viel stärker als bisher mit dem EU-Geld unterstützt werden. Der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, widersprach Vogel. Die EU-Agrarsubventionen sollen ab 2021 nach einem neuen Modell verteilt werden. Wie dieses Modell aussehen könnte und welche Details sich dabei gegenüber der bisherigen Verteilungspraxis ändern sollen, wird seit Monaten in den EU-Mitgliedsländern diskutiert.