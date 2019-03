Kronberg im Taunus

Fürstenhaus Hessen vereinheitlicht touristischen Auftritt

07.03.2019, 14:31 Uhr | dpa

Das Fürstenhaus Hessen will mit seinen touristisch interessanten Liegenschaften künftig stärker wahrgenommen werden. Unter der neu gestalteten Dachmarke "Prinz von Hessen" firmieren die beiden Luxushotels Schlosshotel Kronberg und Hessischer Hof in Frankfurt ebenso wie das VDP-Weingut im Rheingau und die Güterverwaltung in Schleswig-Holstein mit dem Hotel Ole Liese und dem Trakehner-Gestüt Panker. Außerdem richtet die hessische Hausstiftung Open-Air-Feste und Verkaufsveranstaltungen aus. Ziel der gemeinsamen Marke sei eine weitere Professionalisierung sämtlicher Betriebe, erklärte der Stiftungsvorsitzende Donatus Landgraf von Hessen am Donnerstag.