Berlin

Für das ICC gibt es 13 Interessenten

07.03.2019, 15:13 Uhr | dpa

Für das stillgelegte Internationale Congress Centrum (ICC) am Berliner Funkturm gibt es eine Reihe möglicher Investoren. 13 Interessenten hätten Ideen für eine künftige Nutzung eingereicht, teilte die Berliner Immobilienmanagementgesellschaft (BIM) am Donnerstag nach einem europaweiten, sogenannten Interessenbekundungsverfahren mit. Was die Bieter mit dem Komplex vorhaben, werde noch nicht verraten. Der Senat will nach Ostern eine Auswertung der Konzepte vorlegen.

Gefordert sind flexibel nutzbare Kongressflächen für bis zu 8000 Menschen sowie mögliche ergänzende Nutzungen - solange es kein Bordell, eine Spielbank oder Vergleichbares ist, wie die BIM mitteilte.

Der wuchtige Bau an der Stadtautobahn war 2014 nach 35 Jahren geschlossen worden. Laut Senat muss das weitläufige Gebäude von Schadstoffen befreit werden und soll dann wieder für Kongresse genutzt werden. Die Messe hat sich unterdessen eine kompaktere Kongresshalle mit geringeren Betriebskosten gebaut.