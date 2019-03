Hamburg

Hotellerie wirbt um Fachkräfte mit Schnupperangebot

07.03.2019, 15:36 Uhr | dpa

Hamburger Hotels treten dem Fachkräftemangel mit einem Schnupperangebot entgegen: Mit günstigen Übernachtungen wollen sie neue Mitarbeiter werben. Im Rahmen der Initiative "Deine Stadt. Deine Hotels" können Einwohner der Hansestadt zwischen dem 8. und dem 11. November in ausgewählten Hotels für 50 bis 90 Euro pro Nacht ein Doppelzimmer inklusive Frühstück buchen, wie Hamburg Tourismus am Donnerstag mitteilte. Der Monat November gehört in der jährlichen Übernachtungsbilanz mit zu den schwächeren Buchungsmonaten.

"Mit dem Projekt möchten wir Begeisterung für eine der schönsten Branchen der Welt auslösen", erklärte Folke Sievers, Vorstandsvorsitzender des Hotellerie-Verbunds "Promotion Pool". Das Arbeiten im Hotel sei "eine echte Herzensangelegenheit, die ein multikulturelles Umfeld mit zukunftsweisenden Themen verbindet". Branchenangaben zufolge sind in Hamburg derzeit rund 5000 Stellen in Hotellerie und Gastronomie unbesetzt.

"Deine Stadt. Deine Hotels" richtet sich allerdings nicht ausschließlich an Arbeitssuchende. Das Angebot können alle Hamburger in Anspruch nehmen, die die Hotels ihrer Stadt kennenlernen möchten. Einzige Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in der Hansestadt. Bislang wollen sich acht Hotels beteiligen, bis November sollen es laut Hamburg Tourismus noch deutlich mehr werden.