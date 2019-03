Rudolstadt

Rechnungshof: Konzept zum Stellenabbau praktisch wirkungslos

07.03.2019, 15:48 Uhr | dpa

Thüringen kommt nach Einschätzung des Rechnungshofs beim Stellenabbau in der Landesverwaltung kaum voran. Die von der Landesregierung verfolgten Konzepte, um den Anstieg der Personalkosten zu verringern, seien "praktisch wirkungslos", erklärten Thüringens oberste Finanzkontrolleure am Donnerstag nach Vorlage eines Sonderberichts in Rudolstadt. Es seien formal zwar Stellen abgebaut worden, der Personalbestand sei jedoch kaum gesunken, weil die gestrichenen Stellen gar nicht besetzt gewesen seien.

Zudem habe die Regierung inzwischen ein Viertel des Personals in Einrichtungen verlagert, deren Personalkosten nicht direkt im Landeshaushalt ausgewiesen würden. Thüringen beschäftigt nach Angaben des Finanzministerium knapp 60 000 Angestellte und Beamte.