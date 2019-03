Oberhausen-Rheinhausen

Leiche in Teich gefunden

07.03.2019, 15:49 Uhr | dpa

In einem Teich bei Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) ist eine Leiche gefunden worden. Der noch nicht identifizierte Mann soll mehrere Wochen im Wasser gelegen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Zeugen hatten die Leiche am Mittwoch einige Meter vom Ufer entfernt im Schilf entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise, die die Identität des Toten klären können. Er soll zwischen Mitte 30 und Ende 40 Jahre alt gewesen sein und war an mehreren Stellen tätowiert. Die Todesursache soll eine für Freitag angesetzte Obduktion klären.