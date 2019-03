Warngau

Brand auf Bauernhof in Oberbayern: ein Schwerverletzter

07.03.2019, 16:02 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Warngau (Landkreis Miesbach) hat sich ein Mensch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die Person am Donnerstag mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Angaben zum Alter oder Geschlecht konnte er nicht machen. Das Feuer war am späten Mittag in einem Seitengebäude des Hofs mit Garagen und Wohnungen ausgebrochen. Weitere Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte am Nachmittag noch immer die Flammen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.