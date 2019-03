Hamburg

"Strikte Fantrennung" bei Stadtduell FC St. Pauli gegen HSV

07.03.2019, 16:02 Uhr | dpa

Die Hamburger Polizei will mit großem Aufgebot Ausschreitungen beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV am Sonntag verhindern. Man werde rund ums Millerntor-Stadion ähnlich stark aufgestellt sein wie im Hinrundenspiel im Herbst im Volkspark (0:0), sagte Sprecher Timo Zill. Eine genaue Zahl an Einsatzkräften hatten die Beamten schon damals nicht genannt, aber von einem "überdurchschnittlichen Einsatz" im Vergleich zu anderen Spielen gesprochen.

Die Polizei werde auf eine "strikte Fantrennung" setzen, erklärte Zill. Nach dem Spiel sollen HSV-Fans demnach in den Bereich südlich der Reeperbahn geleitet werden, während sich die St. Paulianer nördlich der bekanntesten Hamburger Straße bewegen müssen. Man werde sich "mit starken Kräften" im Bereich der Partymeile aufhalten, kündigte der Sprecher weiter an. Im Vorfeld seien Aufenthaltsverbote gegen vier HSV-Hooligans ausgesprochen worden. Außerdem habe man 60 mögliche Gefährder im Vorfeld gezielt angesprochen.