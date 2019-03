Potsdam

Landrat: Bund kommt Kommunen beim Finowkanal entgegen

07.03.2019, 16:31 Uhr | dpa

Bei der Sanierung der maroden Schleusen am Finowkanal im Nordosten Brandenburgs will der Bund den Kommunen nach Aussage des Barnimer Landrats Daniel Kurth (SPD) weiter entgegenkommen. In Gesprächen mit Vertretern des Bundes habe es ein "mündliches Signal" gegeben, die Sanierung auf mehrere Jahre zu verteilen, sagte Kurth am Donnerstag im Verkehrsausschuss des Landtages. Dies ermögliche den Kommunen entlang dem Kanal, die finanziellen Belastungen besser zu schultern.