Saarbrücken

Schauspieler Devid Striesow hat erneut geheiratet

07.03.2019, 17:17 Uhr | dpa

Devid Striesow, deutscher Schauspieler, und Ines Ganzberger lächeln in die Kameras. Foto: Britta Pedersen/Archiv (Quelle: dpa)

Der Schauspieler Devid Striesow (45) hat sich erneut getraut und seiner Freundin das "Ja"-Wort gegeben. Der einstige Saarbrücker "Tatort"-Kommissar und seine Lebensgefährtin Ines Ganzberger haben geheiratet, wie Striesows Sprecherin am Donnerstag bestätigte. Weitere Details zur Hochzeit gab sie nicht bekannt. Zuvor hatte die Zeitschrift "Bunte" darüber berichtet. Ganzberger selbst hatte Ende Dezember auf Instagram ein Bild von sich im hellen Kleid und mit Blumenstrauß veröffentlicht und dazu "altes jahr, neuer name" geschrieben, ein Ring-Symbol dazugestellt und das Ganze mit dem Hashtag "#yes" versehen. Striesow war zuvor bereits einmal verheiratet.