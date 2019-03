Limbach-Oberfrohna

Extremismus-Abwehrzentrum durchsucht Onlinehändler

07.03.2019, 17:19 Uhr | dpa

Das sächsische Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum hat am Donnerstag die Wohn- und Geschäftsräume eines Online-Versandhändlers durchsucht. Der Mann aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stehe unter dem Verdacht, mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gehandelt zu haben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden mit. Weitere Details will das LKA am Freitag bekanntgeben. Der Beschuldigte befindet sich auf freiem Fuß, Gründe für eine Inhaftierung hätten nicht vorgelegen, betonte ein Sprecher des LKA.