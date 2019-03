Weimar

Goldmünze "Alchemistentaler" wieder in Weimar

07.03.2019, 17:26 Uhr | dpa

Eine als verschollen gegoltene Goldmedaille, der sogenannte "Alchemistentaler", ist wieder zurück in Weimar. Die einst zum Besitz von Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg zählende Münze wurde am Donnerstag offiziell an die Klassik Stiftung Weimar übergeben. Die Medaille verschwand 1945 während der Besatzungszeit Thüringens durch die USA aus dem Weimarer Medaillen- und Münzkabinett. Ein Osnabrücker Auktionshaus bot sie 2018 an und kam nach einem Hinweis zur Herkunft der Münze auf die Klassik Stiftung zu, wie ein Stiftungssprecher erklärte. Die Stiftung verwaltet heute die Sammlungen aus dem Medaillen- und Münzkabinett.

Auf der Goldmedaille ist ein Porträt von Herzog Friedrich I. und das Bild eines Phönix - ein Vogel aus der Mythologie - zu sehen. Das Motiv sei mit der Leidenschaft des Herzogs für Alchemie verbunden, so die Klassik Stiftung: Die Gelder für eine von ihm gegründete Wohltätigkeitsstiftung hoffte Friedrich I. durch alchemistische Goldmacherei zu gewinnen. Alchemie ist eine Art Naturphilosophie und wird häufig als Vorläufer von Wissenschaften wie der Chemie verstanden. Eng verwoben ist damit die Vorstellung, Gold künstlich herstellen zu können.